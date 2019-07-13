Учения российских десантников в Крыму ужаснули украинского генерала

Экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что учения десантников России в Крыму показали незащищенность Украины в случае высадки российских военных на территории страны. Об этом сообщает news-front.info.

По словам Смешко, учения на мысе Опук проходили в условиях сложного рельефа. Он задался вопросом, как долго продолжится существование Украины, когда ее некому защищать.

«Нам нужно беспокоится об укреплении вооруженных сил, у нас есть части, которые по сей день недоукомплектованы», — заявил Смешко.

Он уточнил, что в распоряжении страны 50 тысяч солдат «и все».

Ранее сообщалось, что представители вооруженных сил Украины провели тактические учения на побережье Азовского моря.