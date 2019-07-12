Трампа ограничили в праве начать войну с Ираном

Палата представителей США проголосовала за то, чтобы ограничить возможность президенту США Дональда Трампа нанести удар по Ирану, пишет The New York Times.

Конгрессмены приняли положение, согласно которому президент должен получить их одобрение, прежде чем санкционировать применение военной силы против Тегерана.

Издание отмечает растущее желание законодателей вернуть утраченное влияние в вопросах войны и мира.

Ранее Трамп заявил, что Иран не соблюдает условия ядерной сделки, которая принесла ему минимум $150 млрд.

Иран и шесть других стран, в том числе и США, подписали СВПД в 2015 году. В договоре было сказано, что в обмен на снятие санкций Иран откажется от ядерной программы. В 2018 США объявили о выходе из сделки и ввели против Ирана санкции.