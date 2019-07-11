США отказались от переговоров о неразмещении оружия в космосе

Начальник управления главного оперативного управления Генерального штаба РФ Андрей Стерлин рассказал об отказе США от переговоров с Россией и Китаем о неразмещении оружия в космосе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Стерлин добавил, что власти США намерены сделать космос театром военных действий.

Пентагон также выступил с требованием сохранить полную свободу действий в данном направлении.

Отмечается, что таким образом США выразили отказ от создания с Китаем и Россией международно-правовой базы, которая ограничила бы возможности стран по использованию космоса в военных целях.

Ранее американский генерал Джон Реймонд заявил, что Россия создает «широкий спектр угроз» США в космосе.