В России появятся «летающие тарелки» из будущего

В России хотят создать подводные лодки, которые по внешнему виду будут напоминать «летающие тарелки» из будущего. Об этом заявил научный руководитель Крыловского государственного научного центра Валерий Половинкин, передает ТАСС.

По его словам, вскоре российские подводные лодки перестанут походить на себя, а будут по внешнему виду схожи с «летающими тарелками».

«Возможно, они будут даже походить на летающие тарелки. И, конечно, они будут безэкипажными», — уточнил Половинкин.

Он рассказал, что во время недавнего ученого совета, эксперты дали волю фантазии и придумали новые обводы корпусов подлодок. Он отметил, что мир не стоит на месте и внешний вид субмарин будет меняться в соответствии со временем.

«У нас есть кое-какие разработки, но они еще сегодня проходят этап осмысления», — заключил Половинкин.

Ранее сообщалось, что Россия утилизирует единственную подлодку Украины.