Десятки летательных аппаратов примет на борт новый авианосец России
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После завершения строительства неатомного авианосца для ВМФ РФ на судне сможет базироваться 40 летательных аппаратов разного назначения, передает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя Крыловского государственного научного центра и разработчика Павла Филиппова.
По словам Филиппова, для реализации этой задумки придумали концепцию. Он уточнил, что в ее рамках запланировали облегчить вес судна и изменить некоторые элементы конструкции.
Филиппов также уточнил, что после проведения работ на авианосце смогут разместить беспилотники, самолеты, истребители, вертолеты.
Ранее сообщалось, что в Черном море начались учения с участием ВМФ России.