Десятки летательных аппаратов примет на борт новый авианосец России

После завершения строительства неатомного авианосца для ВМФ РФ на судне сможет базироваться 40 летательных аппаратов разного назначения, передает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя Крыловского государственного научного центра и разработчика Павла Филиппова.

По словам Филиппова, для реализации этой задумки придумали концепцию. Он уточнил, что в ее рамках запланировали облегчить вес судна и изменить некоторые элементы конструкции.

Филиппов также уточнил, что после проведения работ на авианосце смогут разместить беспилотники, самолеты, истребители, вертолеты.

Ранее сообщалось, что в Черном море начались учения с участием ВМФ России.