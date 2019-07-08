Украина готовится к «вторжению» России

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Бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что украинская сторона сможет ответить на «вторжение» России. Об этом сообщает УНИАН.

По его словам, тактически у Киева есть наработки, позволяющие ответить России.

Он также добавил, что стратегически подготовка к возможному «вторжению» ведется на недостаточном уровне.

Маломуж подчеркнул, что Украина может подключить союзников для «ответа» России.

Ранее сообщалось, что на Украине назвали условие «начала войны» с Россией.