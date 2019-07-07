Япония создает новое поколение подлодок

В Японии собираются разработать подводные лодки 29SS. Об этом сообщает сайт Navy Recognition.

Как отмечается, лодки данного типа должны будут заменить дизель-электрические подлодки класса «Сорю», которые были произведены в 2009 году.

Уточняется, что проект подготовят к 2020 году, а в 2031 году на вооружение поставят первое подводное судно.

Как подчеркивается, инженеры для лучшей гидродинамики сделают ниже ограждение выдвижных устройств — башенную конструкцию в верхней части субмарины — и перенесут с него на корпус горизонтальные рули. Это, в свою очередь, повысит скрытность подлодки.

Кроме того, данная субмарина будет снабжена водометным движителем вместо пропеллера, а также литий-ионными батареями.

Ранее сообщалось, что атомную подлодку нового поколения начали строить в США.