США спекулируют на «ядерных испытаниях» России, заявил посол
close
Российский посол в США Анатолий Антонов назвал спекуляцией сообщения о том, что Москва якобы проводит ядерные испытания, передает сайт kp.ru.
Он добавил, что Россия категорически отвергает подобные заявления и считает их голословными и неприемлемыми.
Антонов отметил, что Москва не обсуждает подобные заявления с Вашингтоном.
Также Антонов подчеркнул, что США спекулируют слухами, чтобы иметь возможность возобновить проведение собственных ядерных испытаний и начать антироссийскую кампанию.