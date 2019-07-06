США спекулируют на «ядерных испытаниях» России, заявил посол

Российский посол в США Анатолий Антонов назвал спекуляцией сообщения о том, что Москва якобы проводит ядерные испытания, передает сайт kp.ru.

Он добавил, что Россия категорически отвергает подобные заявления и считает их голословными и неприемлемыми.

Антонов отметил, что Москва не обсуждает подобные заявления с Вашингтоном.

Также Антонов подчеркнул, что США спекулируют слухами, чтобы иметь возможность возобновить проведение собственных ядерных испытаний и начать антироссийскую кампанию.