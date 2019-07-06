Стало известно лучшее оружие Первой мировой

Еженедельник «Звезда» опубликовала рейтинг лучшего оружия времен Первой мировой войны.

Как отмечается, самым лучшим оружием того времени стала винтовка Мосина, которую поставили в армию Российской империи в 1891 году.

Согласно изданию, оружие данного типа неоднократно совершенствовали и поставляли за рубеж.

Кроме того, издание уточняет, что ряд подразделений вневедомственной охраны в России до сих используют карабины, которые были созданы на основе винтовки Мосина.

На второе место еженедельник поставил американский самозарядный пистолет M1911, который был принят на вооружение ВС Соединенных Штатов в 1911 году. В 2017 году были распроданы последние остатки этого оружия.

Третье место занял пулемет Максима, созданный в 1883 году и ставший впоследствии родоначальником автоматического оружия.

На четвертое место издание поместило немецкую винтовку Mauser 98 образца 1898 года, которая зачастую использовалась как снайперское оружие.

Замкнула пятерку американская магазинная винтовка Springfield M1903, которая состояла на вооружение ВС США до 1957 года.