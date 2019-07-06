Неэффективного «Адмирала Кузнецова» сочли подарком для НАТО

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Эксперт Военно-морского института США Ричард Мосс заявил, что российской стороне нужно строить малые ракетные катера и атомные подводные лодки проекта 885 «Ясень» вместо того, чтобы ремонтировать единственный авианосец «Адмирал Кузнецов». Об этом сообщает USNI.

По словам эксперта, ремонт авианосца является вопросом престижа, а не реальной необходимостью. Он также полагает, что его использование ненадежно и неэффективно, поскольку связано с частым и дорогим ремонтом.

«Россия окажет НАТО и ВМС США огромную услугу, если решит потратить деньги, время и человеческий капитал, необходимые для капитального ремонта авианосца», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» после инцидента с судоремонтным плавучим доком ПД-50 имеет серьезные неприятности. Москве, вероятно, легче начать строить новый авианосец, нежели проводить дорогостоящий ремонт стареющего «Адмирала Кузнецова», который остается лишь «символом престижа» России.