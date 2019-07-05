Истребитель Су-27 перехватывает самолет США у границы РФ

В Минобороны страны сообщили, что российский истребитель Су-27 срочно поднялся в небо для перехвата разведчика ВВС США у российских границ, передает РИА «Новости».

Как отмечается, американский самолет P-8 Poseidon летал у границ российской стороны над акваторией Черного моря.

По данным ведомства, российский истребитель приблизился к разведчику другой страны на безопасное расстояние и проводил его в другую сторону. Самолет-разведчик США, увидев истребитель России, сразу же изменил направление полета, добавили в Минобороны страны.

После успешного сопровождения самолета P-8 Poseidon истребитель Су-27 вернулся на базу.

Ранее сообщалось, что более 30 самолетов и вертолетов Черноморского флота подняты по тревоге.

В этом время в Черном море также стартовали учения НАТО. Они пройдут на суше, в море, под водой и в воздухе. Планируется, что учения завершатся 12 июля.