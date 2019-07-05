Раскрыты задачи экипажа «Лошарика» в Баренцевом море

Атомная глубоководная станция АС-31 «Лошарик» выполняла в Баренцевом море исследования рельефа морского дна и сдавала зачеты на самостоятельное плавание. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны.

По мнению экспертов, также на подлодке экипаж мог выполнять сложные маневры возле дна.

По информации ведомства, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков.

Ранее сообщалось, что погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно.