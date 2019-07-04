Вдова погибшего моряка рассказала о его последнем сообщении

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Вдова погибшего капитана 3-го ранга Владимира Сухиничева Виктория рассказала о последнем сообщении мужа. Об этом пишет «Сноб».

По ее словам, погибший при пожаре на глубоководном аппарате Сухиничев перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.

Она также добавила, что муж написал ей, что отправляется в рейс «ненадолго».

Виктория подчеркнула, что до последнего не верила в то, что ее муж погиб.

Ранее сообщалось, что появилось фото носителя «Лошарика» после гибели моряков.