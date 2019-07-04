Вдова погибшего моряка рассказала о его последнем сообщении
Вдова погибшего капитана 3-го ранга Владимира Сухиничева Виктория рассказала о последнем сообщении мужа. Об этом пишет «Сноб».
По ее словам, погибший при пожаре на глубоководном аппарате Сухиничев перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
Она также добавила, что муж написал ей, что отправляется в рейс «ненадолго».
Виктория подчеркнула, что до последнего не верила в то, что ее муж погиб.
Ранее сообщалось, что появилось фото носителя «Лошарика» после гибели моряков.