Во что Трамп превратил 4 июля, рассказала Die Welt

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Соединенные Штаты отмечают 4 июля День независимости. Американский президент Дональд Трамп хочет превзойти и без того помпезные мероприятия и воздать должное ВС страны. Как пишет Die Welt,критики ожидают, что празднование станет организованным на деньги налогоплательщиков мероприятием предвыборной компании лидера. В том числе Трамп собирается продемонстрировать сверхновые танки.

Отмечается, что в этом году празднование будет во многом отличаться от традиционного. Трамп его реформировал в своем собственном стиле. В том числе за счет военного шоу, традиционного салюта в новом месте, иначе будет организована зона безопасности и подходы для публики.Помимо военной техники, зрители также смогут увидеть авиашоу. Но главное отличие заключается в том, что Трамп сам произнесет речь перед Мемориалом Линкольна.

Газета отмечает, что Трамп мог вдохновиться парадом в День взятия Бастилии в Париже, на котором он был два года назад. Многие американцы опасаются, что торжества, традиционно не имеющие отношения к политике, станут «грубым» шоу в рамках президентской кампании главы государства, хотя использование публичных мероприятий для этих целей запрещено законом. Также есть опасения, что от тяжелых танков пострадает инфраструктура города, Национальный аэропорт Рональда Рейгана на несколько часов прекратит работу. Хотя власти не называют конкретных цифр, праздник обойдется в значительную сумму.