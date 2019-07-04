Коломойский: конфликт в Донбассе выгоден США из-за санкций против РФ

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался по поводу конфликта в Донбассе. Об этом он сказал в интервью изданию «Новое время».

По его словам, происходящее в регионе является внутренним гражданским конфликтом, который не был никем «инспирирован», в том числе и российской стороной. При этом Соединенные Штаты поддерживают конфликт в регионе, так как «Америке выгодно держать санкции против России».

«Во всяком случае, при предыдущем президенте так было. А нынешний президент (Дональд Трамп. — Газета.Ru), по-моему, у него другая точка зрения, но как из нее выйти — он не знает», — заявил Коломойский.

Ранее Коломойский прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о помощи олигархов в восстановлении Донбасса. По его словам, в рамках данной инициативы он готов покрасить ларек в Донбассе.