Пентагон объяснил присланные Трампу дырявые ржавые танки

Пентагон объяснил, почему ведомство прислало президенту Дональду Трампу ко Дню независимости ржавые танки, передает РИА «Новости».

Помимо двух «Брэдли» в Вашингтон доставили два танка «Абрамс», бронированный внедорожник Humvee и бронированную ремонтно-эвакуационную машину М88 на гусеничном ходу.

На вопрос, почему всего будет только шесть таких машин и отнюдь не новых, в Пентагоне ответили: «Белый дом попросил именно их, он не просил новые».

Ранее жители США увидели танки, которые президент Дональд Трамп обещал выпустить на улицы города в День независимости.

Первые два танка, доставленные в Вашингтон, оказались ржавыми и без стволов.