Рассекречены документы о советских партизанах в годы войны

Главархив Москвы рассекретил документы о партизанском движении, действовавшем в годы Великой Отечественной войны, передает РИА «Новости».

В открытом доступе оказался 51 документ, рассказывающий о работе подпольных организаций в ннескольких районах Московской области с 1941 года по 1942-й.

Ранее Министерство обороны России опубликовало документы о военных операциях в период Великой Отечественной войны, в которых содержалось число погибших при освобождении Польши солдат советской армии.

Также ведомство разместило на своем сайте секретные документы о защите Брестской крепости.