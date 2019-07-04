Рассекречены документы о советских партизанах в годы войны
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Главархив Москвы рассекретил документы о партизанском движении, действовавшем в годы Великой Отечественной войны, передает РИА «Новости».
В открытом доступе оказался 51 документ, рассказывающий о работе подпольных организаций в ннескольких районах Московской области с 1941 года по 1942-й.
Ранее Министерство обороны России опубликовало документы о военных операциях в период Великой Отечественной войны, в которых содержалось число погибших при освобождении Польши солдат советской армии.
Также ведомство разместило на своем сайте секретные документы о защите Брестской крепости.