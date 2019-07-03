Появилось фото носителя «Лошарика» после гибели моряков

В Сети появилось фото атомной подлодки проекта 09786 «Оренбург», носителя атомной глубоководной станции проекта 10831, который известен как АС-31 «Лошарик», сообщает ТАСС.

Снимок был сделан на фоне спасательного буксира Северного флота «Оренбург» в Североморске.

Как сообщается, глубина погружения «Лошарика» составляет до 6 тысяч метров.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что секретную информацию о гибели российских подводников не будут раскрывать.

Песков уточнил, что президент Владимир Путин располагает всей необходимой информацией.