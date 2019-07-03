Беспилотник и самолет США разведали обстановку у границ России

Беспилотник Соединенных Штатов RQ-4B Global Hawk и противолодочный самолет P-8A Poseidon провели разведывательные полеты у берегов Крыма. Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Как отмечается, патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon вылетел с авиабазы Сигонелла в 17.35 мск. Он два часа летал вдоль побережья Черного моря.

Также американский беспилотник вылетел с той же авиабазы и пролетел над Донбассом, после чего отправился к границам российской стороны, сделав круги у Крыма.

Ранее сообщалось, что эсминец ВМС США вошел в Черное море.