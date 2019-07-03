Главу спецназа Грузии отстранили от работы из-за антироссийских митингов

Главе департамента по особым поручениям МВД Грузии Георгию Какичашвили временно запретили выполнять свои профессиональные обязанности из-за окончания расследования по антироссийским митингам. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД страны.

В ведомстве отметили, что в настоящее время ведется расследование в отношении главы спецназа страны из-за митингов 20-21 июня на проспекте Руставели в Тбилиси.

Это расследования завели для того, чтобы выстроить полную картину действий спецназа, который разгонял митинг в Тбилиси.

Ранее сообщалось, что Грузия отказалась гарантировать безопасность туристов из РФ.

C 20 июня столицу Грузии захлестнули антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).