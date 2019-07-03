Путин уволил трех генералов

Российский президент Владимир Путин освободил от должностей трех генералов. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Как отмечается, Путин уволил главу МВД Чувашии Сергея Неяскина. Он занимал свой пост с 2016 года.

Также был уволен генерал-майор полиции Игорь Медведев, который был начальником Сибирского юридического института Министерства внутренних дел страны.

Кроме того, был освобожден от должности генерал-майор внутренней службы Николай Скопинцев, занимающий должность начальника Управления планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН.

Ранее сообщалось, что Путин уволил генералов МВД после дела Голунова.