Путин уволил трех генералов
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Российский президент Владимир Путин освободил от должностей трех генералов. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.
Как отмечается, Путин уволил главу МВД Чувашии Сергея Неяскина. Он занимал свой пост с 2016 года.
Также был уволен генерал-майор полиции Игорь Медведев, который был начальником Сибирского юридического института Министерства внутренних дел страны.
Кроме того, был освобожден от должности генерал-майор внутренней службы Николай Скопинцев, занимающий должность начальника Управления планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН.
Ранее сообщалось, что Путин уволил генералов МВД после дела Голунова.