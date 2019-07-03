СМИ назвали имя еще одного погибшего подводника
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В Баренцевом море на подлодке погиб еще один человек, сообщает телеграм-канал Baza.
По данным канала, им стал капитан третьего ранка Виктор Кузьмин.
Как отмечается, Кузьмин был родом из Мурманской области. Потом он учился в Санкт-Петербурге.
По предварительным данным, мужчина мог быть сыном героя России контр-адмирала Сергея Кузьмина.
Ранее сообщалось, что раскрыты имена всех погибших подводников.
По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков.