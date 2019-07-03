На границе с Украиной обнаружен танк КВ-1 с трупами

Поисковики нашли в Ростовской области недалеко от украинской границы танк времен Второй мировой войны с телами танкистов, которые погибли вместе транспортным средством. Об этом сообщает «Российская газета».

По предварительной информации, речь идет о танке «Клим Ворошилов», уничтоженном летом 1943 года, когда осуществлялся прорыв немецкой линии обороны. Немцам удалось остановить наступление советских войск благодаря переброске танковых дивизий с Курской дуги.

«Судя по обнаруженным частям, КВ-1 сначала подорвался на противотанковой мине и потерял ход», — говорится в сообщении.

Уточняется, что экипаж попытался вернуть танк в строй, однако подвергся бомбардировке немецких пикировщиков.

Ранее сообщалось, что российские военные в районе линии разграничения между Израилем и Сирией у Голанских высот откопали советский танк Т-34.