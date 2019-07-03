Погибшие подводники служили в секретной части в Петербурге

<img src="//img.gazeta.ru/files3/667/12471667/losharik-pic905-895x505-71198.jpg">

Члены команды сверхмалой атомной подводной лодки, которые погибли в Баренцевом море, числились в военной части Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Фонтанка».

Согласно имеющейся информации, погибшие были приписаны к личному составу части, подчиняющейся Главному управлению глубоководных исследований Минобороны . Данные об этой части засекречены. Согласно информации в интернете, подразделение специализируется на разведке.

Ранее президент Владимир Путин выразил глубокие соболезнования близким погибших российских подводников и потребовал от главы Минобороны Сергея Шойгу установить причины трагедии.