Погибшие подводники служили в секретной части в Петербурге
Члены команды сверхмалой атомной подводной лодки, которые погибли в Баренцевом море, числились в военной части Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Фонтанка».
Согласно имеющейся информации, погибшие были приписаны к личному составу части, подчиняющейся Главному управлению глубоководных исследований Минобороны . Данные об этой части засекречены. Согласно информации в интернете, подразделение специализируется на разведке.
Ранее президент Владимир Путин выразил глубокие соболезнования близким погибших российских подводников и потребовал от главы Минобороны Сергея Шойгу установить причины трагедии.