Киев выразил согласие на обмен пленных по формуле «всех установленных на всех установленных», передает РИА «Новости».

Уточняется, что обмен должен проходить пошагово.

«Процесс установки всех удерживаемых лиц продолжается», — рассказала пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарья Олифер.

Ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что вернуть пленных можно только путем переговоров с Донбассом.

Он подчеркнул, что украинские власти должны заниматься обменом пленных, а не их освобождением.