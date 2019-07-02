Киев согласился на обмен пленных
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Киев выразил согласие на обмен пленных по формуле «всех установленных на всех установленных», передает РИА «Новости».
Уточняется, что обмен должен проходить пошагово.
«Процесс установки всех удерживаемых лиц продолжается», — рассказала пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что вернуть пленных можно только путем переговоров с Донбассом.
Он подчеркнул, что украинские власти должны заниматься обменом пленных, а не их освобождением.