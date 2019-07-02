Россия назвала Норвегии причину гибели моряков на подлодке, сообщает Reuters
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Норвежские власти заявили, что российская сторона сообщила им о взрыве газа на подлодке, на которой погибли 14 моряков, сообщает Reuters.
Об этом рассказал директор Норвежского агентства по радиационной и ядерной безопасности.
Он уточнил, что специалисты страны не обнаружили аномально высокого уровня радиации после пожара на подлодке.
Ранее сообщалось, что, по одной из версий, причиной пожара стало короткое замыкание в электрических сетях атомной глубоководной станции.