Россия назвала Норвегии причину гибели моряков на подлодке, сообщает Reuters

Норвежские власти заявили, что российская сторона сообщила им о взрыве газа на подлодке, на которой погибли 14 моряков, сообщает Reuters.

Об этом рассказал директор Норвежского агентства по радиационной и ядерной безопасности.

Он уточнил, что специалисты страны не обнаружили аномально высокого уровня радиации после пожара на подлодке.

Ранее сообщалось, что, по одной из версий, причиной пожара стало короткое замыкание в электрических сетях атомной глубоководной станции.