Гибель 14 российских моряков произошла на подлодке «Лошарик»

Пожар, при котором погибли 14 российских подводников, произошел на атомной подлодке АС-12, известной как «Лошарик», сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источник.

Точное место трагедии не называется, но в ведомстве отметили, что это произошло в российских территориальных водах.

Информацию о названии подлодки Минобороны пока не подтвердило.

Ранее сообщалось, что на борту при проведении батиметрических измерений произошло возгорание.

Все погибшие моряки отравились продуктами горения.