Минобороны заявило об успешном испытании новой ракеты системы ПРО
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Российское Минобороны заявило о проведении удачных испытаний новой ракеты системы ПРО, сообщает РИА «Новости».
Испытания были проведены воздушно-космическими силами на полигоне в Казахстане.
В ведомстве уточнили, что ракета полностью оправдала свои характеристики и поразила цель с предельной точностью.
Других подробностей испытаний не приводится.
Ранее заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что антироссийские санкции оказали негативное влияние в военной сфере России.