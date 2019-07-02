Минобороны заявило об успешном испытании новой ракеты системы ПРО

close
Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Российское Минобороны заявило о проведении удачных испытаний новой ракеты системы ПРО, сообщает РИА «Новости».

Испытания были проведены воздушно-космическими силами на полигоне в Казахстане.

В ведомстве уточнили, что ракета полностью оправдала свои характеристики и поразила цель с предельной точностью.

Других подробностей испытаний не приводится.

Ранее заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что антироссийские санкции оказали негативное влияние в военной сфере России.