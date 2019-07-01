Пентагон охватил страх из-за победы России в войне за глобальное влияние

В новом докладе Пентагона, составленном независимыми специалистами говорится, что Россия побеждает США в борьбе за глобальное влияние, пишет Politico.

В подготовленном для Объединенного комитета начальников штабов документе говорится, что разделенная Америка не в состоянии противостоять попыткам Москвы подорвать демократию.

Россия ведет все более наглую политическую войну, убеждены авторы доклада. Исследование также указывает на опасность союза между РФ и КНР.

Эксперты встревожены тем, что CША плохо подготовлены к противодействию России из-за внутренних проблем и противоречий.