Для противодействия России США построят в Арктике военный порт

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Соединенные Штаты намерены усилить свои позиции в Арктике, для этого они собираются построить военный порт и разработать стратегию. Об этом пишет Heise.

Отмечается, что шаги американской стороны являются ответом на расширение российских баз в арктическом регионе. У России самое протяженное побережье в Арктике, его длина превышает 11 тыс. км.

Согласно имеющейся информации, комитет сената США выделил на строительство порта $750 млн.

По словам сенатора от Республиканской партии Дэна Салливана, укрепление американской стороны в регионе должно показать, что США являются арктической нацией и имеют свои интересы в регионе.

Ранее сообщалось, что Пентагон опасается, что Россия в одностороннем порядке установит границы шельфа в Арктике.