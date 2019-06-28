Пентагон назвал варианты защиты от российских крылатых ракет

Власти США рассказали о вариантах защиты от российских крылатых ракет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление исполняющего обязанности главы Пентагона Марка Эспера.

Он отметил, что в США рассматривают варианты использования обычного не ядерного оружия, а также систем ПРО в целях обороны и защиты.

«Нам нужна ПРО, чтобы решать проблему угрозы от способных нести ядерное оружие российских крылатых ракет», — заявил Эспер.

И.о. главы Пентагона добавил, что переговоры по использованию оружия будут продолжаться в ближайшие дни и месяцы.

Эспет рассказал, что военное оружие может быть использовано не только в целях защиты собственных территорий, но и для протекции партнеров по альянсу.

Ранее сообщалось, что Пентагон назвал Россию «подстрекателем агрессии».