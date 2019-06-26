Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим»
Боевики в Сирии попытались атаковать российскую авиабазу «Хмеймим» с помощью дронов, передает РИА «Новости».
Об этом заявил руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
По его словам, российские средства ПВО обнаружили и уничтожили беспилотники.
Он также добавил, что в результате попытки нападения никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что террористы выпустили 17 ракет по российской авиабазе в Сирии.