Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим»

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Боевики в Сирии попытались атаковать российскую авиабазу «Хмеймим» с помощью дронов, передает РИА «Новости».

Об этом заявил руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

По его словам, российские средства ПВО обнаружили и уничтожили беспилотники.

Он также добавил, что в результате попытки нападения никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что террористы выпустили 17 ракет по российской авиабазе в Сирии.