Как Литва готовится к войне с Россией, рассказал The National Interest

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Обозреватель The National Interest Стивен Пайфер побывал в Литве вместе с делегацией НАТО и рассказал, что страна делает для улучшения обороноспособности. По его словам, военное вторжение России на территорию страны маловероятно, но Вильнюс не может игнорировать модернизацию российских неядерных сил и учения на фоне высказываний Кремля.

Отмечается, что российская сторона наращивает свое военное присутствие в калининградском анклаве, где, по оценкам Литвы, размещено около 20 тысяч военнослужащих. Кроме того, у России в этом регионе сосредоточены значительные силы и средства ВВС и военные корабли в Балтийской море. У Литвы же около 14 тысяч военных, 5 тысяч добровольцев и 1,3 тысячи военнослужащих НАТО. Воздушное патрулирование осуществляют истребительные эскадрильи ВВС стран альянса.

Как пишет издание, в случае войны Вильнюс будет обороняться в ожидании подкрепления от НАТО. В настоящее время выделяемые на военную сферу деньги расходуются на повышение боевых возможностей основных частей сухопутных войск и развитие инфраструктуры, которая может быть использована при переброске войск.

По мнению автора, Литва разумно и логично наращивает свой оборонительный потенциал, а предпринимаемые страной шаги могут существенно укрепить силы сдерживания и обороны блока в регионе.