Запад готовит информационные атаки на руководство ВС РФ
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Глава департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил о готовящихся информационных атаках на руководство ВС РФ. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, подобные атаки готовят зарубежные государства.
Он также добавил, что Минобороны привержено «честной и открытой работе».
Конашенков подчеркнул, что ведомство ответит на любые информационные атаки.
Ранее в Минобороны предупредили о подготовке «химатаки» в Идлибе.