Запад готовит информационные атаки на руководство ВС РФ

Глава департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил о готовящихся информационных атаках на руководство ВС РФ. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, подобные атаки готовят зарубежные государства.

Он также добавил, что Минобороны привержено «честной и открытой работе».

Конашенков подчеркнул, что ведомство ответит на любые информационные атаки.

Ранее в Минобороны предупредили о подготовке «химатаки» в Идлибе.