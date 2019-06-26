Аналог американской летающей батареи АС-130 создадут в России

В России начали разрабатывать аналог американского летающей батареи АС-130. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в обороно-промышленном комплексе.

Как отмечается, самолет такого типа будет создан на базе транспортника Ан-12: у него будет две пушки, а также автоматические гранатометы.

Уточняется, что АС-130 предназначены для оказания помощи сухопутным войскам на поле боя.

Летающая батарея отличается от самолетов других моделей тем, что она обладает крупнокалиберной артиллерией.

Ранее сообщалось, что «Калашников» показал беспилотник-камикадзе.