Двое военных погибли при десантировании в Крыму

В Крыму два контрактника из ВДВ погибли в ходе тренировочных прыжков с парашютом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Как отмечается, трагедия случилась на полигоне Старый Крым.

Уточняется, что два десантника приземлились в воду и не смогли освободиться от подвесной системы парашюта.

В итогу, оба военнослужащих утонули, спасти их не успели.

На настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Абхазии погибли три российских срочника.