Россия пригрозила НАТО военными мерами

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Замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что Москва прибегнет к мерам военного характера в ответ на действия НАТО в связи с приостановкой Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает РИА «Новости».Россия пригрозила НАТО

По его словам, российское государство намерено сдерживать агрессивные намерения Североатлантического альянса.

Он отметил, что страны НАТО в последние годы применяют по отношению к России идеологию двойного подхода. С одной стороны, это сдерживание, с другой — диалог по вопросам, которые непосредственно касаются сферы интересов альянса.

«Мы будем сдерживать агрессивные намерения НАТО. Будем калибровать и очень селективно подходить к тематике диалога с альянсом», — подчеркнул Рябков.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Россия должна вернуться к соблюдению договора до 2 августа. Столтенберг отметил, что НАТО не планирует разворачивать крылатые ракеты США в Европе, когда договор истечет. Генсек сказал, что все страны альянса поддерживают позицию США, а также что на России лежит вина за односторонний выход Соединенных Штатов из ДРСМД.

Ранее сообщалось, что Госдума ответила на угрозы НАТО по ДРСМД.