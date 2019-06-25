Грузия и НАТО усиливают сотрудничество в Черном море

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Грузинская сторона намерена усилить сотрудничество с НАТО, сообщает «Взгляд».

Отмечается, что в Италии встретились глава минобороны Грузии Леван Изория и командующий объединенными морскими силами НАТО и американскими морскими силами в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго. Они обсуждали партнерство и перспективы сотрудничества.

«Мы усилим наше сотрудничество для упрочения безопасности в регионе Черного моря», — заявил Изория.

Он добавил, что стороны намерены провести совместные учения и увеличить рост числа визитов в Грузию судов альянса.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео провел встречу с премьером Грузии Мамукой Бахтадзе, где в очередной раз пообещал грузинской стороне поддержку в вопросе вступления в НАТО.