«Калашников» показал беспилотник-камикадзе

Генеральный директор концерна «Калашников» Владимир Дмитриев заявил, что концерн представил ударный дрон-камикадзе «ZALA Ланцет». Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, данный продукт не теряет видеоконтакт с оператором, пока не поразит цель.

Как отмечается, дрон включает в себя разведывательный, связной, навигационный и высокоточный ударные элементы.

Кроме того, он в состоянии наносить удары в разных атмосферах без необходимой инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что «Калашников» создал гражданский вариант АК-12.