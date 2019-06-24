«Калашников» показал беспилотник-камикадзе
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Генеральный директор концерна «Калашников» Владимир Дмитриев заявил, что концерн представил ударный дрон-камикадзе «ZALA Ланцет». Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
По его словам, данный продукт не теряет видеоконтакт с оператором, пока не поразит цель.
Как отмечается, дрон включает в себя разведывательный, связной, навигационный и высокоточный ударные элементы.
Кроме того, он в состоянии наносить удары в разных атмосферах без необходимой инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что «Калашников» создал гражданский вариант АК-12.