«Калашников» создал гражданский вариант АК-12

Гендиректор концерна «Калашников» Владимир Дмитриев заявил, что концерн создал гражданскую версию АК-12. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, «Калашников» стал успешным и востребованным продуктом, и Минобороны подписало трехлетний контракт на его приобретение.

«Но мы подумали о людях, которые хотят иметь гражданскую версию», — добавил Дмитриев.

В связи с этим, пояснил гендиректор, концерн разработал гражданскую версию АК-12 — АК TR3.

Как отмечается, гражданский вариант не способен стрелять в режиме автоматического огня.

Ране сообщалось, что украинская полиция отказывается от автоматов Калашникова.