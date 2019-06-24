На Украине силовикам не простили танец под песню «Офицеры, россияне»

<img src="">

Экс-лидер одесского отделения «Правого сектора» (организация запрещена в России) Сергей Стерненко возмутился после того, как в Сети появились кадры, на которых нацгвардейцы во время неофициальной части мероприятия танцуют под песню «Офицеры» Олега Газманова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, Стерненко недоволен тем, что военные веселятся под песню российского исполнителя. Он назвал их поведение «позором и стыдом» и заявил, что инцидент нельзя оставлять без последствий.

«Интересно, они продолжат после этого нести службу? Будут получать оружие и командовать солдатами?» — задался вопросом Стерненко.

Некоторые пользователи также отреагировали на произошедшее агрессивными комментариями.

В прошлом году бывший министр аграрной политики Украины Игорь Швайка возмутился исполнением песен Виктора Цоя в сопровождении ансамбля песни и танца вооруженных сил Украины.

«Правый сектор» — экстремистская организация, деятельность которой запрещена в России.