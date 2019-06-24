Путин объявил внезапную проверку боеготовности

РИА «Новоси»

Верховный главнокомандующий президент РФ Владимир Путин объявил в Центральном военном округе внезапную проверку боеготовности, передает РИА «Новости».

Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

Сообщается, что в полном составе приводятся в высшую степень боеготовности органы военного управления ЦВО, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.

Как отмечается, проверка направлена на оценку способности армии обеспечить военную безопасность.