Путин объявил внезапную проверку боеготовности
Верховный главнокомандующий президент РФ Владимир Путин объявил в Центральном военном округе внезапную проверку боеготовности, передает РИА «Новости».
Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
Сообщается, что в полном составе приводятся в высшую степень боеготовности органы военного управления ЦВО, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.
Как отмечается, проверка направлена на оценку способности армии обеспечить военную безопасность.