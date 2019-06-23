Трамп отказался верить в желание Ирана развязать войну с США

Американский лидер Дональд Трамп признался, что не верит в то, будто иранская сторона специально хотела спровоцировать американскую на начало военных действий. Об этом сообщает ТАСС.

Журналист спросил у президента США, считает ли он сбитый беспилотник — толчками к началу военных действий, на что Трамп твердо сказал, что он так не думает.

Также лидер Соединенных Штатов подчеркнул, что он стремится к заключению ядерной сделки с Ираном.

20 июня иранские военные сообщили о сбитом американском беспилотнике. По их словам, беспилотник США нарушил воздушную границу страны

Ранее сообщалось, что Трамп увидел в сбитом Ираном беспилотнике просьбу о переговорах.