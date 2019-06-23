США вложат в «сделку века» $50 млрд

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Администрация президента США Дональда Трампа предложила в рамках «сделки века» вложить в Палестину и соседние арабские страны примерно $50 млрд. Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что план ближневосточного урегулирования, известный как «сделка века», будет осуждаться в Бахрейне на конференции «От мира — к процветанию». При этом американская сторона планирует инвестировать в Палестину свыше $27,5 млрд, а на палестинцев на территориях Ливана, Египта и Иордании потратить $6,3 млрд, $9,1 млрд и $7,4 млрд.

Уточняется, план разработан зятем и советником Трампа по Ближнему Востоку Джаредом Кушнером. В Белом доме его считают «самой амбициозной» попыткой помочь Палестине.

Ранее спецпредставитель США Джейсон Гринблатт заявил, что Вашингтон не будет публиковать политическую часть плана ближневосточного урегулирования, так называемой «сделки века», до ноября.