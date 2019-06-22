МИД РФ возмутился ядерной политикой США

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Артём Кожин сравнил подходы к ядерному планированию с возвращением к временам 60-летней давности. Об этом сообщает RT.

«США возвращаются в своих подходах к ядерному планированию во времена 60-летней давности, когда «ограниченная ядерная война» между сверхдержавами казалась им допустимой и оставляющей шансы на победу», — заявил Кожин.

Он также отметил, что таким образом Штаты показывают нежелание выполнять свои обязательства по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Отсутствие договоренностей Вашингтона с Москвой по недопустимости ядерной войны и укреплении стратегической стабильности, по мнению Кожина, также отображает позицию США в данном вопросе.

Ранее сообщалось, что США обвинили Россию в проведении ядерных испытаний.