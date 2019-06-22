Ми-28 показал новейшую фигуру высшего пилотажа

Вертолет Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа, у которой пока даже нет названия, сообщает телеканал «Звезда».

Выполнение сложного элемента попало на видео.

Отмечается, что вертолет вращается вокруг своей оси, в то же время выполняя полет на скорости 90 км/ч.

Ранее пилотажная группа «Русские витязи» показала роспуск «тюльпан».

При исполнении этой фигуры четыре истребителя, которые летят ромбом, уходят вверх под углом примерно 90°, а затем расходятся в разные стороны. Во время показательных выступлений группа обычно отстреливает тепловые ловушки, вследствие чего в небе остаются следы, напоминающие цветок.