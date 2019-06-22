Украинские дроны обнаружили на Донбассе
В ДНР заявили, что вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали воздушную разведку с помощью беспилотников, сообщает РИА «Новости».
Замначальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что такие беспилотные аппараты регулярно сбиваются в ДНР.
Он также отметил, что ВСУ применяют средства радиоэлектронной борьбы.
Ранее начальник народной милиции самопровозглашенной ЛНР Яков Осадчий заявил, что военное руководство Киева организовало медиа-курсы для школьников, где психологи убеждают детей, что в ЛНР и ДНР проживают «неправильные» украинцы.