Начальник народной милиции самопровозглашенной ЛНР Яков Осадчий заявил, что военное руководство Киева организовало медиа-курсы для школьников, где психологи убеждают детей, что в ЛНР и ДНР проживают «неправильные» украинцы, сообщает сайт kp.ru.

В ЛНР отметили, что курсы курсы организованы командующим операцией объединенных сил Александром Сырским. Там, в частности, по его словам, утверждалось, что с «неправильными» украинцами нужно бороться любыми средствами, вплоть до уничтожения.

Осадчий заявил, чт о политическое и военное руководство Киева следует курсу насаждения «нацисткой идеологии населению».