Трамп остановил удар США по Ирану

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Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что отдал приказ остановить удар по территории Ирана.

«За 10 минут до удара я остановил его», — написал Трамп.

По его словам, США хотели нанести удар по Ирану после того, как Тегеран сбил американский беспилотник.

Он также добавил, что удар США по Иран мог привести к гибели 150 человек.

Ранее Иран заявил о возможности сбить самолет США.