Три российских корабля обнаружили военные Латвии у своих границ

Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии заявили, что они заметили недалеко от своих границ три российских военных корабля. Об этом они сообщили в твиттере.

Как отмечается, речь идет о корвете «Тайфун» класса «Каракурт», который был замечен в 13 морских милях от территориальных вод Латвии в пятницу, 21 июня.

Кроме того, в четверг, 20 июня, в 10,5 морских милях от Латвии был замечен корвет «Мытищи» класса «Каракурт», а в среду, 19 июня, в 10 морских милях — буксир »Виктор Конецкий».

Уточняется, что в Латвии нередко заявляют о том, что недалеко от их берегов проходят корабли из России.

Ранее сообщалось, что власти Ливии заявили о задержании российского нефтяного танкера.